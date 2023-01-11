Karabük’ün Cumayanı sanayi sitesinde atık motor yağlarının alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının parlaması sonucu tamir için bekleyen traktörler ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Karabük’ün Cumayanı sanayi sitesinde atık motor yağlarının alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının parlaması sonucu tamir için bekleyen traktörler ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumayanı sanayi sitesinde bulunan motor tamirhanesinin dışında meydana geldi. Tamirhane dükkanının dışında bulunan atık motor yağları alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi paniğe neden olurken, tamirhane çalışanları tamir için bekleyen traktörleri bulundukları yerden kaldırarak yanmaktan kurtardı. Bu sırada alevlere sanayi esnafı yangın tüpleri ile ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.