Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi 5 Nolu Sokakta dün gece saat 21.30 sıralarında sanayi sitesinde tostçuluk yapan A.Ç. (37) ile oto yıkama işi yapan Kasım Evrengül (28) arasında kavga çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavgada A.Ç., Kasım Evrengül’ü göğsünden bıçakladı. Kasım Evrengül göğsünden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. A.Ç. olaydan sonra suç aletiyle birlikte firar ederken, polis ekipleri A.Ç.’yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp ‘namus için’ dedi

Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp ‘namus için’ dedi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu 28 yaşındaki oto yıkama işi yapan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.