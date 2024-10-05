Hatay’da gece saatlerinde yaşanan yangında sanayi sitesindeki 6 iş yeri alevlere teslim olarak yandı.
Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi sitesi 4.caddede mobilya atölyesinde başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken 6 iş yeri hasar gördü.
Kaynak: iha