Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Yüksel, belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Yüksel, belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleşen ve Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi tarafından hazırlanan kahvaltılı toplantıda Yeni Sanayi Sitesi esnafına hitap eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz Mahallesi’nde inşa edilecek olan 450 dükkân kapasiteli sanayi sitesi projesi hakkında bilgi verdi. Yüksel, Süleymanpaşa genelinde gerçekleştirilen, hazırlık aşamasında olan yatırım ve projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Esnafın taleplerini not etti

Toplantıda esnafın sorularını da yanıtlayan Başkan Yüksel, talep, beklenti, öneri ve sorunları da not ederek ilgilenme sözü verdi. Toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar ile Yeni Sanayi Sitesi yönetimi eşlik etti.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Yeni Sanayi Sitesindeki esnaf abilerimiz ve kardeşlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Kahvaltılı toplantımızda proje ve hizmetlerimizi anlatarak, yeni yatırım planları ve hedeflerimiz hakkında bilgi verdiğimiz zanaatkârlarımızın talep ve beklentilerini dinledik, önerilerini not ederek fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm sanayi esnafımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor, Allah’tan hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.