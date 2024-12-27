Gaziantep’te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm olmanın yanı sıra hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Türkiye’nin ve sanayi şehri Gaziantep’in otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa çözüm olması amacıyla Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacı karşılanıyor. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde eğitim gören 15 erkek öğrenci, okulda gördükleri pratik bilgiyi, atölyede ve araçların bakım onarımının yapıldığı alanda uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.

Öğrenciler motor tamiri, bakımı ve onarımını öğreniyor

Eğitim gördükleri ve meslek öğrendikleri lisede motorlu araçlar teknolojisine yönelik eğitimlerde alan öğrenciler, her gün onlarca aracın bakım ve onarımını yapıyor. Okulda teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma kavuşmak için elektronik sistemler dışında motor tamiri, bakımı ve onarımı hakkında bilgi sahibi oluyor. Sektörle yapılan işbirliği çerçevesinde ve aldıkları sertifikalarla öğrenciler, mezuniyetlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda iş sahibi olabilecek.

Kamu kurumları ile vatandaşlara hizmet veriyorlar

Döner sermaye kapsamında hem eğitim gören hem çalışan hem de aile bütçelerine de katkı sunan öğrenciler, 4 yıllık eğitimin ardından mezun olduktan sonra inceliklerini öğrendikleri mesleklerinde firmaların nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kendi iş yerlerini açmanın da hayalini kuruyor. Yoğunluğu yetkili araç servislerini aratmayan bölümün atölyesinde kamu kurumlarına ait araçların yanı sıra vatandaşların da araçlarının tamiri, bakımı ve onarımı yapılıyor.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, Gaziantep’in sanayi şehri olduğuna dikkati çekerek, lisenin de çok nitelikli bir okul olduğunu söyledi. Öğrencilerin uygulamalı eğitim gördüğünü, araçların genel bakımı, onarımı, kaporta, boya, elektrik işlerini yaptıklarını dile getiren Yılmaz, kamu kurumlarıyla yaptıkları protokol kapsamında da İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman müdürlükleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı araçların, ambulansların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gaziantep’teki lise sanayideki oto tamircilerin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını karşılıyor

Özel araçların bakım onarımlarını da yaptıklarını belirten Yılmaz, okullarında yetişen öğrencilerin de yetkili araç servislerinde rahatlıkla iş bulabildiğini ifade etti. Sanayideki oto tamircilerin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını karşıladıklarını belirten Yılmaz, “Okulumuzda motorlu araçlar teknolojisi, gıda teknolojisi, tesisat teknolojisi, yenilenebilir enerji, elektrik ve elektronik teknolojisi bulunmaktadır. Bu alanlardan motorlu araçlar teknolojisi adı altında döner sermaye işletmesi kapsamında tamir ve bakım servisimiz hizmet vermektedir. Burada tecrübeli ustalarımızla öğrencilerimiz ustalarımızın tecrübelerinden faydalanıp hem eğitim alıyorlar hem de para kazanıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Atölyemizde 16 öğrenci var. Asgari ücretin yüzde 30’u kadar bir katkı var. Bazı aylarda yüzde 30’un üzerinde de maaş veriyoruz. Aylık 10 bin lira alan öğrencilerimiz var” dedi.

Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, okulda verdikleri eğitimle sektörde aranan nitelikli ve vasıflı tamir, onarım ve bakım ustalarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Mezun olduktan sonraki hedefim kendi iş yerimi açmak”

Atölyede çalışan 12’inci sınıf öğrencisi Mustafa Efe Yağmur, “ben 9’uncu sınıftan beri bu okuldayım. Bu sene inşallah mezun olacağım. Bu okulda eğitime çırak olarak başladım. Şu anda bu bölümün kalfası oldum. Okulumuz çok iyi ve iyi olduğu için bu okulu seçtim. Bu okulda hem çalışıyoruz hem kazandığımız para ile ailemize destek veriyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Mezun olduktan sonraki hedefim ise kendi iş yerimi açmak” şeklinde konuştu.

“Çocukluğumdan beri bu mesleği hayal ediyordum”

Okulda aldığı eğitimle mezun olduktan sonra tamir atölyesi açmayı planladığını ifade eden 12’inci sınıf öğrencisi Mevlüt Tunçer ise, “4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği hayal ediyordum. Bu okul sayesinde hem ustalık belgesini aldım hem de aileme katkıda bulundum. Bu okuldaki eğitim sayesinde bir şeyler başardığıma inanıyorum” diye konuştu.