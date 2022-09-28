Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, 3 Ekim’deki oda seçimlerinde ekibiyle birlikte aday olduğunu açıkladı.

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, 3 Ekim’deki oda seçimlerinde ekibiyle birlikte aday olduğunu açıkladı.

Yönetim kurulu ve oda meclis üyeleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Torun, önümüzdeki dönem hedeflediklerini anlattı. Torun, Subaşı Köyü yakınlarındaki YESAN’ın yapımını tamamlamayı, Gıda Sanayi kurmayı, TOBB’un okul binasının inşasının tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti. Sanayi sitesinin bin kişilik bir istihdam sağlamanın yanında sosyal ve kültürel birçok olumlu gelişmeyi de beraberinde getireceğini söyleyen Torun, öte yandan gıda sanayi kurmak için kolları sıvadıklarını bir arazi üzerinde çalışmaların sürdüğünü, helvadan sucuğa, turşu ve salçadan kurutulmuş meyve ve sebzeye kadar birçok alanda faaliyet gösterileceğini belirtti.

39 kişilik bir ekip oluşturduklarını dile getiren Torun, "Kazanırsak sözünü ettiğimiz projeleri gerçekleştirmek için çalışacağız. Bir anlamda bizim sorumluluğumuz çok daha fazla artacak. S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin (YESAN) yapım çalışmalarına başladık. YESAN’ın yapım çalışmalarını ivedilikle bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu projemizi kısa sürede tamamlarsak 1000 kişilik bir istihdam oluşturmanın yanı sıra ilçemizin sosyal ve kültürel alandaki gelişimine önemli katkılar sunmuş olacağız. Ayrıca kentten köye göçü sağlayacağız. İkinci çalışmamızda gıda sanayini kurmak geliyor. İlçemizin ve ülkemizin gıda sanayine ihtiyacı var. Bir arazi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapımını üstlendiği okul binasının inşası sürüyor. Binanın 3 katı eğitim merkezi olacak. Ortaokulu bitiren öğrencilerimize burada mesleki eğitimler verilecek" dedi.