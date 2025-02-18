Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, yerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla, 25 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Yerli Malı Tebliği’yle yapılan değişiklikler ve yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı, Denizli Sanayi Odası’nda düzenlendi. Toplantıda; yeni tebliğin kapsamı ve getirdiği değişiklikler, yerli malı belgesi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki güncellemeler ve firmalar için öngörülen uyum süreci ve muhtemel etkiler detaylı olarak ele alındı.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İş Birlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük, Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Cihan Yılmaz, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Erdemir’in yanı sıra sanayiciler, mali müşavirler, muhasebeciler ile firma temsilcileri katıldı.

"Düzenlemenin yerli imalatçılara katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarı, yerli malı üretiminin sanayiciler için önemine dikkat çekerek, "Yerli üretimin teşvik edilmesi, sanayimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırırken aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendiren en temel unsurlardan biri. Yeni yerli malı tebliğinin, yerli ve milli üretime destek sağlayacağına, yerli imalatçılara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, düzenlemelerin doğru anlaşılması ve sanayicilerimiz tarafından en etkin şekilde uygulanması büyük önem taşıyor. Bu toplantımızda detayları hep birlikte dinleyeceğiz" dedi.

"Yeni yerli malı tebliği ile yerli üretim desteklenecek"

Toplantının devamında, Yeni Yerli Malı Tebliği hakkındaki sunumu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İş Birlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük gerçekleştirdi. Yeni tebliği 5 ana başlıkta özetleyen Daire Başkanı Kütük, yerlileşme, belgelendirme, idari işlemler, teknolojik ürün belgesi ve sadeleştirme hakkındaki değişiklikleri salondakilerle paylaştı. Getirilen zorunlulukları ve dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Kütük, yeni tebliğin yerli üretimi destekleyerek, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti. Zorunlu yerli girdi listesi, yerli malı belgesi sınıflandırması, girdinin yerliliği oranında hesaplama, girdilere ilişkin üst limit belirleme, ara kontrol ve bakanlık incelemesi, teknik uzman eğitim ve sınav süreci, ilave yerli katkı oranı, sadeleştirme, elektronik ortamda başvuru, kurumlar ve kamuoyunun belgelere erişimi hakkında detaylı bilgi verdi.

Yeni tebliğ 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

İş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarının hazırlanması, zorunlu yerli girdi listesinin oluşturulması, teknolojik ürün belgesi puanlamasının belirlenmesi, teknik uzman eğitim ve sınav süreçlerinin tamamlanması şeklinde ilerleyeceğini aktaran Kütük, yeni tebliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceğini ve bu tarihe kadar gerekli hazırlıkların tamamlanacağını belirtti.

Bilgilendirme toplantısı, soruların cevaplanması ile sona erdi. Yerli üretimin desteklenmesi ve sanayicilerimizin rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşıyan değişiklikler hakkında soruları, Daire Başkanı İbrahim Kütük yanıtladı.