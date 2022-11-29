Erzurum’da Aziziye Otoban Sanayi çalışanları arsız hırsızlardan kurtulamıyor. Hırsızlar, hem sanayideki dükkanları hem de araçlarını bakıma getiren müşterileri soydu. Hırsızlardan kurtulamayan otoban sanayi çalışanlarının tek isteği ise güvenlik getirilmesi.

Erzurum’da Aziziye Otoban Sanayi çalışanları arsız hırsızlardan kurtulamıyor. Hırsızlar, hem sanayideki dükkanları hem de araçlarını bakıma getiren müşterileri soydu. Hırsızlardan kurtulamayan otoban sanayi çalışanlarının tek isteği ise güvenlik getirilmesi.

Erzurum’da otomotiv sektörüne yön veren Aziziye Otoban Sanayi çalışanları arsız hırsızlarla baş edemiyor. 10 yıldır sanayide devam eden hırsızlık olayları son 1 hafta içerisinde artmış durumda. At arabasıyla gündüzleri keşfe gelen hırsızlar, belirledikleri dükkanlara geceleri ellerini kollarını sallayarak girip ekipmanları çalıyor. Hırsızlar, dükkanlardan çaldıklarıyla yetinemeyip bir de sanayiye bakım için gelen iş makinelerinden, tırlardan akü ve mazot çalıyorlar.

“300 kiloluk makine bıçağını elleriyle taşıyarak çaldılar”

En son hırsızlık olayında ise hırsızlar pes dedirtti. Çalışanlar, iş makinesinin 300 kiloluk bıçağını arabayla getirdi, hırsızlar ise elleriyle taşıyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen esnaf, 300 kiloluk bıçağı elleriyle taşıyan hırsızları görünce hem şok oldu hem de pes dedi.

Öte yandan güvenlik kameralarından çekinmeyen hırsızlar, içeride ellerine geçirdiği sopalarla kameraları devre dışı bırakmayı da ihmal etmiyor. Hırsızlarla başı belada olan sanayi çalışanlarının tek isteği ise sanayi sitesine güvenlik getirilmesi.

10 yıldır iş makinelerinin değerli parçalarının, akülerinin çalındığını ifade eden Sanayi Esnafı Mustafa Han, “Hırsızlar dükkanlarımıza giriyorlar, önünü alamadık. Bu konuda mahkemeden bir sonuç alamadık. Güvenliğimiz yok. Burası uluslararası bir sanayi, her devletten tır, araba geliyor. Kendi müşterilerim bile bana araçlarını getirmekten çekiniyorlar. Hırsızlar rahatlıkla dükkana giriyorlar, makinelerden parça söküyorlar. Güvenlik kameraları bile caydırıcı olmadı. Güvenlik istiyoruz. Son bir hafta içerisinde 20 bin TL masrafımız var” dedi.

“Güpegündüz araçların bagajlarını boşalttılar”

1 hafta önce yabancı plakalı araçlarda gündüz vakti hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Esnaf Hakan Buzdağlı, “Uluslararası araçların geçtiği yer burası. 1 hafta önce güpegündüz yabancı plakalı araçların bagajlarını boşalttılar. Bizim arabanın fren beynini araca zarar vererek sökmüşler. Birkaç sefer şikayetçi olduk ama cevap alamadık. Bütün çalışan arkadaşlarımız bu konuda rahatsız ve mağdur. Güpegündüz bile gelip hırsızlık yapabiliyorlar. Bunun önüne geçilmesi için buraya güvenlik sistemi kurulması lazım. Bir hafta önce aracımızın fren beyni çalındı. Şu anda bizim 100 bin TL üzerinde zararımız var. Araçlar buraya girmemeye çalışıyor hırsızlık olaylarından dolayı” diye konuştu.

“Bakım için getirdiğim iş makinemin akü ve mazotunu çaldılar”

Sanayiye bakım için getirdiği iş makinesinin hırsızların hedefi olduğunu kaydeden müşteri Yener Han, “İş makinemi tamire getirdim. 1 hafta içerisinde burada 10 bin TL zararım var. Hem akülerim hem mazotum çalındı. Şu anda da tedirginiz, bir an önce çözüm istiyoruz. Hem dükkanlara hem müşterilere zarar veriyorlar. 200 TL sattığı malzemeleri biz 10 bin liraya geri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Korkudan şoförlerimizi araçların içerisinde uyutuyoruz”

Ağır vasıta araçlarını bakım için sanayiye getirmekten korktuklarını belirten müşteri Tuncay Duman, “Kendimize ait olan nakliye firmasındaki araçlarımız kurumsal firmalarda kiralık durumda. Araçlar içerisinde maddi değeri yüksek olan yükler var. Araçlar ağır vasıta olduğundan dolayı bakımları hep gün aşırı olarak gerçekleştiriliyor. Buraya araçlarımızı göndermeye korkuyoruz. Sürücüleri araçların içerisinde yatırmak zorunda kalıyoruz hırsızlık olaylarına karşı. Hem aküm hem de aracın altındaki istetme lastiğim çalındı. Akünün fiyatı şu an 12 bin TL değerinde. Güvenlik bakımından hem müşteri olarak hem de işverenler olarak çok mağdur durumdayız” şeklinde konuştu.