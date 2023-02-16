Ordu’nun Ünye ilçesinde bir araya gelen sanayi esnafı, deprem bölgesinde bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemeleri ve barınmaları için 20 ailelik destek sağladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir araya gelen sanayi esnafı, deprem bölgesinde bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemeleri ve barınmaları için 20 ailelik destek sağladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki deprem sonrası tüm Türkiye’yi birbirine kenetlenmeye devam ederken, Ünye Sanayi Sitesi esnafı bir araya gelerek depremzedelere yardımda bulunmak için harekete geçti. 11 ilin etkilendiği deprem bölgelerinden birisi olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belirlenen 100 vatandaş için harekete geçen sanayi esnafı ufak ev, tuvalet, gıda, soba, kuzine, odun, kömür, halı, battaniye ve kışlık kıyafetler başta olmak üzere 20 aileye destek çıktı. 35 esnafın bir araya gelerek oluşturulan destek, 1 tır ve 7 kamyonete yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

“20 ailemize yetecek bir destek sağlamak istedik”

Yaşanan afet sonrası ülke olarak birlik ve beraberliğin olduğu günlerde 20 aileye yetecek kadar destek çıkmak istediklerini söyleyen sanayi esnaflarından Ahmet Anıl Kaya, “Bu gün birlik günü ve elimizden geldiği kadar 100 vatandaşımıza yetecek kadar evlerimizi ve ihtiyaç olan tuvaletlerimizi yaptık. Biz sanayi esnafları olarak iş adamlarımızla birlikte gerekeni yapmaya çalıştık. Yine deprem bölgesinde ulaştığımızda kardeşlerimizin temel ihtiyaç anlamında onları bir nebzede rahatlatacak bir yardım kampanyası düzenledik. Burada yirmi ailemize yetecek kadar ufak evlerini, tuvaletlerini, gıda, soba, kuzine, odun, kömür, halı, battaniye ve kıyafetleri başta olmak üzere elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik. Toplamda bir tır ve yedi kamyonetimizle deprem bölgesi olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki vatandaşlarımıza 35 kişi olarak giderek desteğimizi vereceğiz ve evlerin elektrik tesisatları başta olmak üzere orada kurulumlarını yaparak teslim ettikten sonra şehrimize geri döneceğiz” dedi.