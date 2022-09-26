Bitlis’in Tatvan ilçesinde sanayi sitesinin önünden geçen kara yolunda çokça kazalar yaşandığını belirten esnaf, çözüm bulmak için istişare toplantısı yaptı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sanayi sitesinin önünden geçen kara yolunda çokça kazalar yaşandığını belirten esnaf, çözüm bulmak için istişare toplantısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Oto Sanayi Sitesinden yolun karşısına geçmek isteyen iki vatandaşa kamyonet çarpmış, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Kazalara tepki göstermek ve önlem alınmasını istemek için bir araya gelen sanayi esnafı, Tatvan Sanayisi Yapı Kooperatifi Başkanı Hidayet Önder ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç ile istişare toplantısı yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Sanayisi Yapı Kooperatifi Başkanı Hidayet Önder, “Kurum amirlerimiz çarşambaya kadar gelişmelerle alakalı bizleri bilgilendirecekler. Bu konuda sizlerden ricam, çarşamba günü yapılacak açıklamaya binaen hareket edelim” dedi.

"Bizim şah damarımıza basıldığı gün bu kitle ayağa kalkıp yol kesmesini de bilir"

İki yakınını aynı yolda kaybettiğini söyleyen Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, “Bu basın açıklaması yasal hakkımızdır. Bu bizim kendi öz hakkımızdır. Kimse buna engel olamaz. Bir yasa buna engel olamaz. Ama taşkınlık bizim en son başvuracağımız kapıdır. Yani bizim şah damarımıza basıldığı gün bu kitle ayağa kalkıp yol kesmesini de bilir, dur demesini de bilir, yaptırmasını da bilir. Biz burada ajitasyon da yapmıyoruz, tribünlere de oynamıyoruz. Ciddi bir sorun var. Benim şahsen iki tane cenazem orada yatıyor şu anda. Bir bacım yatıyor, bir kardeşim yatıyor. Aynı geçen gün Mahmut kardeşimizin kaza geçirdiği yerde bundan birkaç sene önce benim kardeşim aramızda tanıyanlar da vardı. Ciğerimiz yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Ama bu kitleyi ayağa kaldırabilmek için de resmi izin gerekiyor” dedi.