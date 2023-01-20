Sivas’ta sanayi çarşısında tek başına marangozluk yapan Zeynep Özgül, sanayinin tek kadın ustası olarak dikkat çekiyor.

Sivas’ta sanayi çarşısında tek başına marangozluk yapan Zeynep Özgül, sanayinin tek kadın ustası olarak dikkat çekiyor.

Sivas’ta yaşayan 24 yaşındaki Zeynep Özgül, tek başına işlettiği marangoz atölyesinde hünerleriyle erkek marangozlara taş çıkartıyor. Mesleğe evinde kuş kafesi yaparak başlayan Özgül, bir süre sonra müşterilerinin talepleri doğrultusunda işlerini büyütme kararı aldı. Sivas Ata sanayide bir marangoz atölyesini devir alarak işe koyuldu. Özgül, atölyede bütün ağır işlerin üstesinden tek başına geliyor. Başlarda profesyonel marangoz ustalarının yanında çırak olarak mesleği öğrenen Özgül, şimdilerde çevre esnaflar tarafından Zeynep Usta olarak anılıyor. Atölyesine ilk defa gelen müşterilere kendisini usta olarak tanıttığında müşteriler şaşkınlık yaşıyor. Zeynep Usta yaptığı işlerle kadınların her işi başarabileceğini de kanıtlamış oluyor.

“Bu iş güçle değil zekayla yapılır”

Marangoz Ustası Özgül, mesleğinin güçle değil zekayla yaptığını belirterek, “Bu mesleğe evde eşimle birlikte kuş kafesi yaparak başladım. Şuanda tek başıma çalışıyorum. Mobilya ve ahşaptan kütük evler yapıyoruz. Ahşap kuş kafesi yaptığımız müşterilerimiz bizden ahşap yatak, kamelya, çıta gibi taleplerde bulundular. Bizde kendimizi bu konuda geliştirmeye başladık. Eşim daha sonra sanayide bu dükkana denk geldi. Onun desteğiyle beraber dükkanımı açtım. Daha sonra profesyonel ustalarla çalışarak işimi geliştirmeye başladım ve sanayinin tek kadın ustası oldum. İlk başlarda çırak diye sesleniyorlardı şimdi Zeynep usta diye sesleniyorlar. Mesleğe ilk zamanlarımda marangozluk erkek işi olduğu için çekinmiştim. Fakat makineleri kullanmaya başladıktan sonra bu işin güçle değil zekayla alakası olduğunu fark ettim. Gücü çalıştıkça kazanıyorum. Hiç bir şey için çekinmeden sürekli istikrarla çalışarak bu sektörde erkek egemenliğini ekarte ettim. Şuanda erkek ustaların çalıştığı yeni makineler ile değil daha eski makinalarla daha güzel işler çıkartabiliyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece kadınların ustabaşı olduğu bir iş hayali kuruyorum”

Özgül, ileride bir fabrika kurup sadece kadın ustabaşı çalıştırmak istediğini belirterek, “Ben bu meslekte alakalı ileride kendime bir fabrika açıp sadece kadınların ustabaşı olduğu bir iş bir hayali kuruyorum. Hem kadın istihdamını sağlamak hem de erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadınları cesaretlendirmek gibi bir düşüncem var. Kadınların isterse her işi başarabildiğini bildiğim için kendimi de bu meslekte kanıtladım. Genelde siparişlerimi internet ortamından alıyorum. Müşterilerim dükkana geldiklerinde karşılarında bir erkek bekliyorlar fakat beni görünce çok şaşırıyorlar. Birçok müşterim güvenemeyerek gidiyor. Çoğu müşterim ise bana gerçekten destek olabilmek için devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Dükkanımı kapatmamı isteyen birçok esnaf var”

Özgül, sanayi esnaflarının bir kısmının kendisine destek olurken bir kısmının da kendisini istemediklerini söyleyerek, “Bu işe unutamadığım bir anım; bir kadın müşterim beni görünce siparişini bitiremeyeceğini düşünerek dalga geçti. Fakat ben işimi en güzel ve özenli şekilde yaparak teslim ettim. Kendisi siparişi görünce bana söylediği lafları geri aldı ve özür diledi. Bende bu tutumu yüzünden kendisinden ücret almadım. Benim bu işi yapamayacağı mı düşünmüştü ama gördüğünde çok şaşırmıştı. Bende kendisine o mobilyayı hediye olarak verdim. Sanayi esnafı tarafından ben meşgulken atölyeme gelen müşterilerimi ‘ o kadın usta, bu işi pek beceremez’ diye müşterilerimi kapımdan döndürenler oldu. Bana çok destek veren esnafta oldu. Benim burada tutunmamam için elinden gelen her şeyi yapan ve bu dükkanı kapatıp gitmem için bana oyunlar oynayan esnaflar var. Bu sene ile birlikte 3 senedir bu işi yapıyorum. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim ve bu dükkanımı çok büyüterek onları utandırmak istiyorum” diye konuştu.