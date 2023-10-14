Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan ve sürekli gelişen Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın katılımı ile Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimi konuşuldu. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ve Gümüşova OSB müdürü Ahmet Serdar Erdem’in katıldığı toplantıda fabrikaların son durumu, fabrikalarda üretimi yapılan ürünler, çalışan işçi sayısı, istihdama verilen destekler ve organize sanayi bölgesinin gelişimi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.