Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan engelli bireyler, el sanatlarıyla hem üretiyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan engelli bireyler, el sanatlarıyla hem üretiyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından hayata geçirilen “Engellerim bedeni hayallerim ebedi” projesi doğrultusunda, Sorgun Halk Eğitimi Merkezinde engelli bireylere yönelik ebru, hat, ahşap yakma, filografi, ahşap boyama ve sepet örücülüğü kursu açıldı. Şu ana kadar 15 engellinin katılım sağladığı kurslarda bireylerin sosyal yaşama adapte olmalarına katkı sağlanıyor hem de el becerileri gelişiyor. Sanatta engel tanımayan kursiyerler, ürettikleri eserleri satarak bütçelerine de katkı sağlıyor.

“Bize hiçbir şey engel olmuyor”

Boş zamanını değerlendirmek için kursa geldiğini söyleyen Hamza Kablanoğlu, “Boş zamanlarımızı burada değerlendiriyoruz, kahveye falan gitmiyoruz. Gelip kursta bir şeyler öğreniyoruz. Ben yakma sanatı yapıyorum. Diğerleri hat sanatı, ebru sanatıyla uğraşıyor. Çok güzel etkinlikler. Biz istediğimiz zaman her şeyi yapıyoruz, bize hiçbir şey engel olmuyor” dedi.

Ayşe Uzar ise, “Boş zamanlarımda ahşap boyama yapıyorum. Boş durmaktansa buraya gelip bir şeyler öğreniyorum. Ahşap boyama yapıyorum, ebru sanatı yapıyorum. Sosyalleşiyorum, vaktimi boşa harcamıyorum, güzel şeylerle geçiriyorum” şeklinde konuştu.

“Engel bir kusur değil”

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir de, “Projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Sorgun Engelliler Umut Derneğimizle yürüttüğümüz bir proje. Bu proje bize çok şeyler kattı. Çünkü biz engelliler olarak birlik ve beraberlik içerisinde sosyal hayatımızı sürdürüyoruz. Bu proje sayesinde 6 tane kursumuz oldu. Ebru kursu, sepet örücülüğü, ahşap yakma, ahşap boyama filografi olacak. Engelli arkadaşlarımız el becerilerini artırdılar. Engel bir kusur değil, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda engelli kardeşlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, el becerileri arttı, sosyalleşiyorlar kendilerini geliştiriyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Engelli bireylerin kursta kendilerini rehabilite ettiğini söyleyen Sorgun Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Talip İlbaş ise, “Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığının projesi doğrultusunda “Engellerim bedeni hayallerim ebedi” projesine destek verdikleri için tüm engelli kardeşlerimize teşekkür ederiz. Sorgun Engelliler Umut Derneği olarak bizlere başvuruda bulundular. Biz de engellilerimize ebru, hat, ahşap yakma, filografi, ahşap boyama ve sepet örücülüğü kurslarıyla kendilerine kurs açtık. Kurslarımız devam ediyor, hepsinin kursumuzda başarılı olacağını temenni ediyorum. Hepsi burada el becerilerini geliştiriyor, kendilerini rehabilite ediyor. Burada ürettikleriyle kendilerine cep harçlığı çıkarıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.