Sakarya Büyükşehir Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hz. Mevlâna ve Hoşgörü” konulu söyleşi ve dinleti programıyla sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri “Hz. Mevlâna ve Hoşgörü” adlı söyleşi ve dinleti programıyla devam etti.

SÖYLEŞİ VE DİNLETİ BİR ARADA

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen programa konuşmacı olarak Nezih Çetin katılırken, ses sanatçısı Kemalcan Ergün ise söylediği ilahilerle dinleyenlerin ruhuna işledi.

GÜZEL AHLAK

Programda Hz. Mevlana’nın güzel ahlakı ve düşünce dünyasına dair bilgiler paylaşıldı. Nezih Çetin, “Mevlana’nın düşünce dünyasına baktığımızda eserlerinde en önemli konuların başında edep, namaz ve anne ile babaya saygı gelir. Onun düşüncesinde insanın kemale ermesi, güzel ahlak ile mümkündür” diye konuştu.

İNSANLIK DEĞERLERİNİ ARAYAN HERKESE HİTAP EDER

Hz. Mevlana’nın sözlerinden bahseden Nezih Çetin, “Mevlana’nın sözleri sadece bir döneme hitap etmez, her çağda her insanın kalbine dokunur. Onun öğretileri, yalnızca tasavvuf yolunun yolcularına değil, insanlık değerlerini arayan herkese hitap eder. Bugün bile Mesnevi’nin okunuyor olması, onun bu zamansız rehberliğinin en büyük kanıtıdır” dedi.