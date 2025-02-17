Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korusu tarafından düzenlenen Türk Sanat Musikisi Klasikleri "Hammamizade İsmail Dede Efendi Seçme Eserleri" konseri GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi’nde dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Sanat Musikisi’nin en önemli bestekarlarından İsmail Dede Efendi’nin unutulmaz eserlerinin icra edildiği konser, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Koro şefi Mete Ataş yönetiminde ve solist Uğur Özatay’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Sultaniyegâh, Ferahfeza ve Hicaz makamlarındaki seçkin eserlerin yer aldığı konserde, 36 kişilik koro tarafından toplam 18 eser icra edildi. Dede Efendi’nin hayatı, dönemin müzikal yapısı ve eserlerine ilham veren güzellikler üzerine bilgilere de yer verildi.

Türk Musikisi sevdalılarının büyük ilgi gösterdiği konserin sonunda Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı Dr. Samet Bayrak bir teşekkür konuşması yaparak, Türk Sanat Müziği korosu adına koro şefi Mete Ataş’a çiçek takdim etti.

"Şehrin sanat hayatına büyük katkı sunuluyor"

Sesin ve sözün ahengine kulak verilen gecenin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunulduğunu ifade eden Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı Dr. Samet Bayrak, sanatseverler adına konserde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türk Sanat Musikisi’nin en önemli bestekârlarından İsmail Dede Efendi’nin unutulmaz eserlerini seslendirerek bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korusu üyeleri başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün salonu dolduran yüzler, sanatın büyüsüne kapıldılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikler, kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunuyor. Bizlerde büyük bir ilgi ile takip ediyoruz. Tüm katılımcıları bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.