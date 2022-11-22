Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonu Fuaye Alanı’nda serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu gerçekleştirdi. Şükriye Çobanoğlu’nun kişisel resim sergisine sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Doğa ve manzara resimlerinin bulunduğu serginin açılışının ardından Şükriye Çobanoğlu, katılımcılara sergide yer verdiği resimleri hakkında bilgi verdi. Ressam Çobanoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına çiçek takdim edildi. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanları Reşit Oral, Zafer Özsayın da katıldı. Sergi Büyükçekmece Belediye Binası Dumlupınar Salonu Fuaye Alanı’nda 23 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilir.

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