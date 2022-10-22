Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 26 Ekim Çarşamba günü sanatseverlere bayram coşkusunu yaşatacak.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 26 Ekim Çarşamba günü sanatseverlere bayram coşkusunu yaşatacak.

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenleyecek. 80 kişilik Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu, Cumhuriyetin en güzel marşlarını seslendirecek. 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konser yaklaşık iki saat sürecek. Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’nun orkestra şefliğini Neslihan Demirbacak, koro şefliğini de Sevgi Utma yapacak.

“Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve gururla kutlayacağız”

Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlara güzel bir gece yaşatacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanata, klasik müziğe destek vermek ve evrensel müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurduğumuz orkestramız ve koromuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda bize unutulmayacak bir bayram coşkusu yaşatacak. 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz etkinlikle Cumhuriyeti kutlayacak, Merkezefendi Kültür Merkezimizde sizlerle birlikte konserimizde bir araya geleceğiz. Cumhuriyet’in en güzel marşlarının seslendirileceği konsere tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.