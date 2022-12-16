Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Türkcan Berkok, öğrencileriyle birlikte okul duvarlarına yaptıkları çalışmalarla hem öğrencilerinin resme olan ilgisini artıyor, hem de okulun çehresini güzelleştiriyor.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Türkcan Berkok, öğrencileriyle birlikte okul duvarlarına yaptıkları çalışmalarla hem öğrencilerinin resme olan ilgisini artıyor, hem de okulun çehresini güzelleştiriyor.

İlçeye bağlı Germir Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Türkcan Berkok ve öğrencileri, okul duvarlarına yaptıkları resimlerle okulun çehresini güzelleştiriyorlar. 20 öğrenci ile yaklaşık 2 buçuk ay süren çalışmaların sonunda okul duvarlarını görsel şölene çeviren Berkok ve öğrenciler, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşırken aynı zamanda öğrencilerin de sanata olan ilgisi artıyor.

Öğrencileri ile fikir beyanında bulunarak çalışma yaptıklarını ve öğrencilerin resmi severek yaptıklarını söyleyen Soğanlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Türkcan Berkok, “Ben göreve başladığım günden beri okullara mutlaka bir resim yaparım. Çünkü okulun halkın gözünde farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Halkımızı besleyen ve bir saygınlığı olan bir merkez olarak görüyorum ve yaptığımız işleri okulları güzelleştirme ve öğrenciye aidiyet duygusu oluşturma açısından önemsiyorum. Çalışmalarımda da öncelikle bir yerden yola çıkıyorum, daha sonra doğaçlama şekilde ilerliyor. Bir fikir oluyor ve çocuklarla kararlaştırıyoruz. Onlara soruyorum ve ben hazırlıklı geliyorum. Daha sonra onlarla fikir beyanında bulunup hayata geçiriyoruz. Ben çiziyorum öğrencilerim de boyuyorlar. Burası 2 buçuk ay sürdü ve diğer içerideki boyamalar da tahminen 2 buçuk ay kadar sürdü. Bu çalışmalarda benimle birlikte sürekli çalışan 20 öğrencim vardı. Veliler ve vatandaşlar da çalışmaları çok seviyorlar ve çok beğeniyorlar. İlgisiz değiller, biz burada resim yaparken arabaların yavaşladığını görüyoruz. Mutlaka bakarak geçiyorlar. Yani bir şeyler yapıldığının farkındalar. Bunu da yansıtıyorlar. Yeri geldi suyumuz bitti, yeri geldi cetvele ihtiyacımız oldu. Bir bakıyoruz karşıdan binadan su geldi. Halkımızın gözünde okulun çok kutsal ve saygın bir yeri var. Ben sanatın insanları iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyorum ve sanatla okulları güzelleştirmek gerektiğine inanıyorum. Sanatı da hayatımızın her alanında kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Kendi öğrencilerime de her zaman bir hobileri olması gerektiğini söylerim. İlgilenmeleri ve severek yapacakları bir şeylerin olması gerektiğini söylerim. Öğrencilerim de resmi çok severek yapıyorlar. Ben de onlara resmi sevdirdiğim için görevimi tamamladığımı düşünüyorum” dedi.

10. sınıf öğrencisi Elif Sena Yalçınkaya ise yaptıkları çalışmalarla resimde olan yeteneklerinin farkına vardığını söyleyerek, “Tamamen öğretmenimizin bize resim yapmayı daha çok sevdirmesiyle ilgili yapılan bir çalışmaydı bunlar. Ben de resmi çok sevdiğimden dolayı bunu fırsat bildim ve katıldım. Bilmediğim çoğu tekniği öğrendim, resme olan ilgimin ne kadar fazla olduğunu öğrendim. Tonlamaları, ince detayları ve hepsini güzel bir şekilde öğretmenimiz sayesinde öğrenmiş oldum. Bu resimlere baktığımda çok güzel anılarımın olduğunu görüyorum. Okulda bir emeğim olsun istiyordum ve oldu da. Ben de yaparken çok mutlu oldum aslında. Herkesin bence bir hobisi olmalı. Bir şeyle uğraşmaları lazım. Resim gayet güzel bir şey, insan tüm duygularını yansıtabiliyor. Kimse karışamıyor ve hayal gücünüzü her zaman oraya yansıtabiliyorsunuz. Bence herkesin sanatla uğraşması lazım” ifadelerini kullandı.