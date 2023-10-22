Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ile Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) tarafından ortaklaşa “Sanatının 50.Yılında Kenan Tuna’ya Saygı” programı düzenledi.

ŞEHİRDER Merkezinde yapılan programa, TRT Ses Sanatçısı ve Folklor Araştırmacısı Kenan Tuna’nın dostları ve sevenleri katıldı. Yöneticiliğini TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’ın yaptığı programda Kenan Tuna’nın 50 yıllık sanat hayatı konuşuldu, hatıralar anlatıldı.

Kenan Tuna’nın sadece ses sanatçısı değil, müzik öğretmeni, Türkiye’yi dünyanın birçok yerinde temsil eden devlet halk dansları topluluk üyesi ve folklor araştırmacısı olduğunu söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, türkülerin, müstezatların, tatyanların, gazellerin, manilerin Türk kültür ve medeniyetinin, Türk dilinin en önemli hafıza kartları olduğunu söyleyerek Kenan Tuna’nın saha çalışmalarının Türk milli kimliği için önemine dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Recep Yeşilyurt programda Kenan Tuna’nın hayatının ve sanatının kitaplaştırıldığını ve uluslararası bir yayınevi tarafından önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacağı müjdesini verdi. Yine TRT ses sanatçısı ve bestecisi olan Mehmet Çalmaşur, Türk Müziği bestekârı ve şefi Sıdkı Sahil, uzun yıllar Erzurum Halk Eğitim Müdürlüğü Yapan Müslüm Çağlar, Yakup Aktaş ve programa katılan dostları Kenan Tuna ile yaşadıkları hatıraları anlattı.

ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu da Kenan Tuna’nın yayına hazırladığı “Türk Halk Müziği Bilgileri Kitabı”nın bir an önce yayımlanması gerektiğine dikkat çekerek yaklaşık 700 sayfadan oluşan 4 ciltlik eserin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanmasını ve şehrin kültürüne ve hafızasına kazandırılmasını arzuladıklarını söyledi. Bu eserde Türk Halk Müziği türlerinden halk oyunlarına, bütün illerin THM bilgileri ve repertuarından, kaynak kişilere, TRT sanatçılarının tamamından Türk Halk Müziği metinlerinde geçen kelimelerin sözlüğünün hazırlandığını söyleyen ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu bu eserin orta öğretim okullarında, üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulabileceğini belirtti. Programa Kenan Tuna’nın ailesi de katıldı. Programda gazel, müstezat ve tatyanlardan örnek verildi. Programda duygulu anlar yaşayan Kenan Tuna bilhassa kendisinin yetişmesinde emeği çok olan TRT’ye, ailesine, dostlarına, TDED Erzurum ve ŞEHİRDER ailesine bu vefa ve saygı programı için teşekkür etti.

KENAN TUNA KİMDİR?

Kenan Tuna 1957 yılında Erzurum’da hayata geldi. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde tahsil gördü. 1975 yılından 1981 yılına kadar Devlet Halk Dansları Topluluğunda Erzurum Halk Oyunları Öğreticisi ve Dansçı görevlerini icra etmiş, folklorumuzu tanıtmak amacıyla yurt dışına seyahatlerde bulunmuştur. 1981 senesinden 1985 senesine kadar müzik öğretmenliği yaptı. 1985 yılında TRT Erzurum Radyosuna THM Ses Sanatçısı olarak kabul edildi ve 1995 yılında Müzik Yayınları Müdürü olarak tayin oldu. Kenan Tuna, Halk Oyunları Usta Öğretici Belgesine ve pek çok ödüle sahip. Erzurum yöresine ait türküleri ve oyun ezgilerini derlemiş, bunları notalandırıp TRT arşivlerine kazandırdı. 2000 yılında çıkardığı albümdeki "Tutam Yar Elinden" türküsü TRT’nin yaptığı kliple sunuldu. "Okullar İçin Şarkılar Türküler Marşlar" isimli yayınlanmış, yardımcı müzik kitabı ve "Erzurum Türküleri ve Nazariyatı" isimli ikinci bir başvuru kitabı daha bulunmaktadır. Saz, mey, kaval, zurna ve bağlama çalabilmektedir. Farklı gazete ve mecmualarda makaleleri yayınlanmaktadır.