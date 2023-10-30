Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen ‘Sanatın On Hali III Geleneksel Türk Sanatları Yarışması’nın ödül töreni, Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna gerçekleştirildi. Törende 3 dalda “Ustaya Saygı Özel Ödülü” de takdim edildi.

Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Balıkesir Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen ‘Sanatın On Hali III Geleneksel Türk Sanatları Yarışması’nın ödül töreni Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Program, üstatların eserlerinin yer aldığı “Ustalardan Seçkiler” temalı sergiyle başladı. Serginin ardından “Balıkesir’de Sanata Dair” söyleşi Prof. Dr. Fatih Özkafa’nın moderatörlüğünde; Fuat Başar, Dr. Mehmet Gürsoy ve Prof. Dr. Faruk Taşkale’nin konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Söyleşi sonunda; Balıkesir’in kültürel medeniyet birikiminin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına sağladığı katkılardan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, Prof. Dr. Faruk Taşkale tarafından plaket takdim edildi.

10 dalda 76 eser ödüllendirildi

274 eserin başvurduğu yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen 76 eser; iki kategori halinde ve on dalda ödüllendirildi. Birinci Kategori; Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Katı, Çini, İkinci Kategori ise; Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası ve Sındırgı Yağcıbedir Halısı dallarından oluşuyor.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına ustaya saygı özel ödülü

Törende Cumhuriyetin 100. Yılı anısına 3 dalda “Ustaya Saygı Özel Ödülü” verildi. Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Ustaya Saygı Özel Ödülü Çini Alanında; 2009 yılında UNESCO tarafından miras taşıyıcı kabul edilmiş ve “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen Dr. Mehmet Gürsoy’a, Hat Alanında Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kültür Sanat Büyük Ödülleri” alanındaki “Geleneksel Sanatlar” dalı ödülü alan Fuat Başar’a, Tezhip Alanında: Mimar Sinan Üniversitesi GSF Tezhip Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale’ye verildi.

Ayrıca Gönen İğne Oyası ve Balıkesir Pullusu Alanında 3 yıl üst üste 1.lik alan Müyesser Baykal ve Nesrin Kandolu’ya da Onur Ödülü verildi.

Sanatın on hali Balıkesir’e değer kattı

Konuşmasına, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, 100 yılımız hayırlı işler yapmamıza vesile olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu vatanı bu cumhuriyeti emanet eden herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Karesi’nin Hünerli Elleri daha sonra Büyükşehir, yolculuğumuz uzun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da artık Sanatın On Hali ismiyle yaklaşık 8 yıldır düzenlediğimiz organizasyonları yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinden sanatçılar, Balıkesir’e geliyor. 8-9 ay hazırlık yapıyor. Balıkesir’e; değer katan, onurlandıran tüm hünerli ellerimizi, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Minnettarlığımızı iletmek istiyorum. Yetiştirdiğiniz öğrenciler, ilham olduğunuz insanlar bu şehre; Balıkesir’e ve Türkiye’ye çok şey kattı, katacak. Emeğinize sağlık” diye konuştu.