Aydın Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerinden oluşan ritim grubu Aydınlılara 7unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin sergilediği sahne performansları büyük beğeni topladı. Gecede ilk olarak otizmli çocuklardan oluşan Özel Eğitim Ritim Grubu sahneye çıktı. Grubun performansı büyük alkış aldı. Ritmin tüm seslerinin sergilendiği gösteride, Askı Davul Topluluğu ve zeybek gösteri ekibi de bir gösteri sergiledi. Gösteriyi izleyen vatandaşlar şarkılara ve danslara eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Grup üyelerini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sanatın tüm güzelliklerini yaşatmaya ve bu güzellikleri öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımız için kurslar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.