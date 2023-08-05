Fethiye Turizm Derneği ve Fethiye Kültür Sanat Derneği işbirliği ile ‘Sanatın Işığında Turizm’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

‘Sanatın Işığında Turizm’ adlı sergi sanatseverlerin ilgisi ve canlı müzik konseri eşliğinde devam etti. Sergi ile ilgili konuşan özel bir işletmenin Genel Müdürü Nejat Ece, sergi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ece yaptığı açıklamada “2004 yılından beri faaliyetlerine başlayan firmamız, Fethiye’mize istihdam, finans ve kültürel alanlarda birçok katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Bugün bu etkinliklerden birini hep birlikte yaşamaktayız. Bu etkinliği düzenleyen Fethiye Turizm Derneği Başkanı Işıl Sungur’a, siz değerli katılımcılara, tüm çalışma arkadaşlarımıza, değerleri ölçülemeyecek sanatçılarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler bu kentte yaşıyoruz. Yaşadığımız kente her alanda gerçekten kişisel değil de toplumsal olabilecek tüm olaylarda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki bu tür etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Fethiye Kültür Sanat Derneğinin sanatçılarının eserlerinden oluşan karma sergisi 2 gün boyunca sanatseverler tarafından ziyarete açık olacak.