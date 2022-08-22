Bozüyük Belediyesi Sanatevi Panayırı renkli görüntülere sahne olurken, atölyelere katılan çocuklar hem hünerlerini sergilediler, hem de doyasıya eğlendiler.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Panayırı renkli görüntülere sahne olurken, atölyelere katılan çocuklar hem hünerlerini sergilediler, hem de doyasıya eğlendiler.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyelerinin sonunda düzenlenen Sanatevi Panayırı’na eşi Merih Bakalcıoğlu ile birlikte katıldı. Sanatevi önünde gerçekleştirilen programda Drama Atölyesi küçükler grubu Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Küçük Canlar adlı gösteri ile Drama Atölyesi büyükler grubu Büyülü Orman adlı kendi hazırladıkları oyunları sahnelediler. Ardından yer alan kukla gösterisine Kukla Tasarım Atölyesine katılan çocuklar kendi tasarladıkları kuklalarla eşlik ettiler. Ardından Giysi Tasarım Atölyesine devam eden çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları özel tasarım kıyafetlerle izleyenlere eşsiz bir defile sundu. İlgi ile izlenen defilenin ardından ise Müzik Atölyesi öğrencilerinden oluşan Sanatevi Orkestrasının müzik dinletisi beğeni ile izlendi. Etkinlikte ayrıca Sanatevi Resim Atölyesine devam eden ve atölye boyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu, Pablo Picasso ve Salvador Dali gibi ünlü ressamların eserleri üzerine çalışmalar yapan öğrencilerin eserleri sergilendi. Programında sonunda ise içi rengârenk boyalarla dolu balonları beyaz bir duvara atarak patlatan çocuklar hem çok eğlendi, hem de sonuçta eşsiz bir eser meydana getirdiler.

Programın sonunda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek “Benim izlediğim çocuklarımız o kadar güzel şeyler yapmışlar ki ama biz az destek vermişiz. Çok daha güzel şartlarda, çok daha güzel ortamlarda önümüzdeki dönemlerde de çocuklarımıza her türlü desteği vereceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim tek teminatımız” dedi.

Etkinlikte ayrıca misafirlere su, kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.