Eskişehir’de sanatlarını icra eden tiyatrocular, şehirdeki kültürel faaliyetleri değerlendirerek, amatör ve bağımsız tiyatro gruplarının da genel sorunlarına değindiler.

Eskişehir’de sanatlarını icra eden tiyatrocular, şehirdeki kültürel faaliyetleri değerlendirerek, amatör ve bağımsız tiyatro gruplarının da genel sorunlarına değindiler.

Eskişehirli tiyatrocular, şehirdeki tiyatro gruplarının genel sorunlarından ve vatandaşların kültür sanat faaliyetlerine olan yoğun taleplerinden bahsettiler. Oyuncu Sezgin Sönmez, tiyatro bilet fiyatlarına; tiyatro sahne amiri İbrahim Kara, oyun çeşitliliğinin sayıca fazla olduğuna ve senarist Emel Hacer Yayla ise şehirde prova alınabilecek sahne sıkıntısına dikkat çekti. Öğrencilerin haricinde Eskişehir’in yerel halkının da tiyatroya karşı epey ilgili olduğunu vurgulayan sanatçılar, gösterim esnasında salonların tamamına yakınının dolduğunu ve bu durumun kendilerini hayli memnun ettiğini aktardılar.

“Öğrenciler bilet fiyatlarından dolayı birçok oyunu izleme şansı bulamıyor”

Oyuncu Sönmez, küçük yaşlardan itibaren Eskişehir’deki amatör tiyatro grupları dolasıyla bu sanata hevesi olduğunu ifade ederek lise hocasının teklifi üzerine tiyatroya başladığını belirtti. Bilhassa üniversite öğrencilerinin Eskişehir’deki tiyatronun bel kemiğini oluşturduğunu dile getirerek, “Öğrenci arkadaşlarımız çok büyük prodüksiyonlu işleri ya da şehir dışından turneye çıkıp yüksek maliyetli biletlere sahip olan oyunları izleyemiyorlar. Bugün bir bilet minumum 100 lira civarında satışa çıkıyor. Dolayısıyla da ülkemizde kültür sanat faaliyetleri hayatlarımızdan ilk feragat edilen bir tercih haline geliyor. Fakat Eskişehir’e gelenlerden midir veya bu şehrin enerjisinden midir bilmiyorum ama kültürel ve sanat aktivitelerine karşı her zaman bir merak duyuluyor. Tiyatronun bire bir etkileşimi, doğaçlama gruplar ve komedi oyunları dikkat çekmeyi başarıyor. Salonları dolu dolu görmek de biz tiyatroculara, muazzam bir mutluluk hissi veriyor” dedi.

“Bu ortam en çok Eskişehir’e yarıyor”

Sahne amiri Kara, farklı şehirlerde tiyatro adına çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getirerek, “Eskişehir’de çok fazla bağımsız ve amatör tiyatro grupları mevcut. Tiyatroya gönül vermiş bunca sanatsever olunca da haliyle çok çeşitli oyunlar üretilip gösterime sunuluyor. Açıkçası oluşan bu ortam en çok Eskişehir’e yarıyor. Çünkü burada tasarlanan oyunlar zaman zaman yerellikten ulusallığa hatta uluslararası fırsatlar yakalayabiliyor. Eğer kültür sanat projeleri yeterince teşvik alıp desteklenirse ülkemiz adına güzel işler çıkabilir” şeklinde önerisini sundu.

“Prova almak için salon bulamıyoruz”

Yazar ve senarist Yayla, şehirdeki tiyatro olan ilgi ve alakaya karşı aslında bu işin mutfağının biraz zorlu süreçlerden geçtiğine dem vurarak, “Eskişehir’de sahne sanatları eğitimi almayan amatör gruplar ve bu işi profesyonel olarak yapan bağımsız tiyatro grupları var. Biz bağımsız bir grup olarak çoğu zaman tiyatro provası almak için sahne bulamıyoruz. Belediyelerin salonları genellikle dernek toplantıları, yazar söyleşileri ve farklı kültürel etkinlik programlarıyla dolu oluyor. Takvimden rezerve yaptırmak için dilekçe veriyoruz. Yetkililerden talebimiz sadece tiyatrocular için salonlar açmalarıdır. Açıkçası düzenli olarak tiyatro provaları almak için zahmetler çekiyoruz. Kostümler, dekorlar ve bu sanata yönelik giderlerin maliyeti çok yükseldi. Bunlara harcadığımız bütçelerin haricinde bir de özel işletmelerin salon kiraları da eklenince zor durumda kalıyoruz” diyerek taleplerini belirtti.