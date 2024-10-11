Çorum Belediyesi, şehrin el sanatları ürünlerini barındıran sanatçılar sokağını DOKAP desteğiyle yeniliyor.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde üzerinde bulunan sanatçılar sokağında yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Sanatçılar sokağı iyileştirme projesi kapsamında ihale geçtiğimiz günlerde 4 milyon TL bedeller gerçekleştirildi. İhale bedelinin 3 milyon liralık bölümü DOKAP tarafından karşılanacak.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yenileme çalışması kapsamında her biri yaklaşık 300x200 cm olan dükkanlar ile sokakta zemin, duvar, çatı işleri ve ahşap pergola yapımı gibi yenileme ve onarım işleri yapılacak. Dükkanların yapısal sorunları giderilerek, dükkanların zemininde ve çatısında su ve ısı yalıtımı yapılacak. Yağmur olukları, duvar, zemin, tavan kaplamaları ve dış cephe boyaları yenilenecek. Dükkanların ve dükkan önündeki malzemelerin yağmur ve güneşten korunması amacıyla, estetik, doğaya ve çevreye uyumlu ahşap pergola imalatı yapılacak. Işık perdesi ve dekoratif aydınlatma elemanlarıyla sokak aydınlatması tamamlanacak. Yenileme çalışmalarının ardından sanatçılar sokağı, hem gündüz hem de gece görsel açıdan estetik ve işlevsel bir görünüm kazanmış olacak.