Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, depremzedelere yönelik çalışmalarda gönüllü olarak görev alıp ekiplere yardımcı oluyorlar. Sanatçılar, gıda kolisi dağıtımından aşhanede yemek yapımına ve giysi toplama işine kadar tüm alanlarda depremzedeler için sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatçıları, depremzedelere yönelik çalışmalarda gönüllü olarak görev alıp ekiplere yardımcı oluyorlar. Sanatçılar, gıda kolisi dağıtımından aşhanede yemek yapımına ve giysi toplama işine kadar tüm alanlarda depremzedeler için sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Halk Oyunları ekibi, THM, TSM ve Kent Orkestrası sanatçıları, Mersin’e gelen depremzedelere yönelik çalışmalarda gönüllü olarak yer alıyor. Gıda kolilerini depremzede vatandaşların konakladığı evlere götürerek teslim eden sanatçılar, bir yandan da aşhanede görev alarak yemek yapımına yardımcı oluyor.

"İnsanlarla yan yana, göğüs göğüseyiz"

Gıda kolisi dağıtımında görev alan Şehir Tiyatrosu oyuncusu Berkin Özuyanık, "Depremin başından beri gıda kolisi dağıtımındayız, gönüllü olarak çalışıyoruz. Depremzedelere yardım ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyoruz. İnsanlarla yan yana, göğüs göğseyiz, onların dertlerini dinliyoruz. Şu süreçte elimizden geldiği kadar da daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Depremin ilk gününden itibaren kendi işlerine ara verdiklerini belirten Özuyanık, "6 Şubat sabahından itibaren arkadaşlarla bölüşerek belirli noktalarda çalışmalara başladık. Bütün noktalarda bütün birimlere elimizden geldiği kadar, anladığımız kadar yardım etmeye başladık. Bu yardımların ihtiyaç haritasında bizim sanatımızdan daha öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Bir süre daha böyle devam edecek. İnsanların yaralarını bir nebze olsun sarabildiğimiz zaman da yine çalışmalarımıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerin taleplerini karşılamak için çalışıyoruz"

Şehir Tiyatrosu sanatçısı ise Pelin Sarıkaya ise "Depremin ardından, belediyenin topladığı bağışları ayırma, sınıflandırma, kategorize etme işinde çalıştık. Uzun süredir buradaki depremzedelere yardım ediyoruz. 185’i arayıp gıda kolisi talep eden depremzedeler oluyor. Onların bu taleplerini karşılamak için gıda dağıtım işinde çalışıyoruz. Herkes bir yerlerde koşturuyor, elinden geleni yapıyor. Provalarımız başlayana, her şey düzene girene kadar bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hayat normale dönene kadar depremzedelerin yanlarında olmaya çalışacağız"

Aşhanede yemek yapımında görev alan Halk Oyunları ekibinden Emre Vuralış, "Burada sabah, öğle ve akşam olmak üzere 30 bini aşkın yemekle depremzede ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni sarf etmeye çalışıyoruz, umarım yerine ulaşıyordur. Şu anda halihazırda olan gösterilerimiz, provalarımız ve etkinliklerimize ara verdik. Burada yardımcı oluyoruz, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya çalışacağız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.