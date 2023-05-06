Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçısı Mahmut Tuncer, AK Parti Aydın Milletvekili Adayı oğlu Doç.Dr. Umut Tuncer’e destek için Aydın’a geldi. 3 gün süren programlarında oğluna desteğini vurgulayan Mahmut Tuncer, Aydın’da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Oğul Tuncer’in sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşım ise sosyal medyada kısa zamanda gündem olurken Mahmut Tuncer, oğluna kefil olduğunu açıkladı.

Siyasetin içinde olmasa da doğruyu yanlışı görecek kadar siyasetten anladığını ifade ederek oğluna kefil olduğunu vurgulayan AK Parti Aydın Milletvekili adayı Doç. Dr. Umut Tuncer’in babası Mahmut Tuncer; “Ben siyasetten anlamam. Oğluma katiyetle taraf göstermedim. Onun doğruları bulacağına inanıyordum. Oğlum kariyerinde üniversiteyi tercih etti. Doçent oldu, Profesör olmaya 1 yılı kalmışken bu tarafta devam etti. 7 kitabı olan, 3 yıl Kültür Turizm İl Müdürlüğü yapmış, bürokrat deneyimi de olan kendini yetiştirmiş biri. Ben O’na sonuna kadar kefilim” diye konuştu.

Oğlu Umut Tuncer ile çeşitli programlara katılan Mahmut Tuncer, programlarda yoğun ilgi gördü.