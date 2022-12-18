Sanatçı Tuğçe Kandemir Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen 8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde sahne aldı.

Sanatçı Tuğçe Kandemir Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen 8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde sahne aldı.

Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun 19 Aralık 1918’de atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen 8. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde konser vermek için Dörtyol’a gelen Türk pop müzik sanatçı Tuğçe Kandemir festival alanında verdiği konser ile binlerce hayranı ile buluştu.

Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını sevenleri için söyledi.

Konser de sanatçıya festival anısına Belediye Başkanı Fadıl Keskin çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.