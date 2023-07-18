Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘sanatçı tanıtım’ kartı başvurularının başladığı belirtildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sanatçı tanıtma kartında çevrim içi başvuru dönemi başladığı ve başvurular hem e-devlet üzerinden hem de Kültür ve Turizm Bakanlığının internet adresinden kabul edileceği kaydedildi.

Tanıtım kartının geleneksel kültürü yaşatan ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında anahtar rol üstlenen somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları, daha önce fiziki olarak yaptıkları başvuruları artık internet üzerinden yapabileceği kaydedildi. 2023 yılı ikinci dönem değerlendirmeleri için 10 Temmuz’da başlayan sürenin 10 Eylül’de sona ereceği kaydedildi.