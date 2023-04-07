Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere Osmaniye’de, sanatçı Sinan Akçıl, depremzedelerle bir araya geldi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden 11 il etkilendi. Tüm illerde olduğu gibi Osmaniye’de devlet millet işbirliği ile yaralar sarılmaya çalışılıyor. Diğer kurumlar gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı da depremzedelere destek oluyor. Bakanlık tarafından "GSB Hep Yanında" sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde sanatçı Sinan Akçıl, Osmaniye’de depremzedelerle bir araya geldi. Kayı Boyu kız yurdunda kalan depremzedelerle bir araya gelen Akçıl, çocuklara oyuncak dağıtıp, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.