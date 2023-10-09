Van Büyükşehir Belediyesi, tasavvuf müziğinin önemli değerlerinden Türk santur sanatçısı Sedat Anar’ı Vanlılar ile buluşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Her ay bir biriden güzel etkinlikler düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 11 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’da Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda Sedat Anar konseri düzenleyecek.

“Mezopotamya Şarkıları” adlı program ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Sedat Anar, gecede bir birinden güzel eserlerini seslendirecek. Konsere herkesin davetli olduğu bildirildi.