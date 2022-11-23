Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Elazığ’da KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini hem eğlendirdi hem de hayat tecrübelerini paylaştı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Elazığ’da KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini hem eğlendirdi hem de hayat tecrübelerini paylaştı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün “Genç Bakış Açısı Programı” çerçevesinde Elazığ’daki KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Harput Kız Yurdunda düzenlenen programda öğrencilere söyleşi ve konser düzenleyen Metin Şentürk, gençleri hem eğlendirdi hem de hayat tecrübesini paylaştı. Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şiirler okutup şarkılar söyletti.

Anlamlı bir proje ile il il gezdiklerini dile getiren Metin Şentürk, bu projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Şentürk, “Benim hayat hikayemden yola çıkıyoruz. Gençlerimiz genç yaşlarında hayatın yeni başlangıç dönemlerinde hayata karşı nasıl direnmeleri gerekir, nasıl daha güçlü olabilirler bakış açılarını değiştirdiklerinde acılarını nasıl hafifletebilirler, bunları konuşuyoruz. İçine birkaç şarkı, şaka da karıştırıyoruz. Bakanımızın beni projeye dahil etmesiyle birlikte çok güzel haftalar yaşadık. Ankara’da 11 haftada 51 il konuk oldu. Bugün buradayız ve başka illerde de devam edecektir. Benim için çok anlamlı. Özellikle gençlere motivasyona geliyorum ama onlar beni daha çok motive ediyorlar. Dolayısıyla bu başka türlü konserlere veya başka türlü özel gecelere hiç benzemiyor. Bunun yeri apayrı” dedi.