Sanatçı Merve Özbey, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde konser verdi.

Sanatçı Merve Özbey, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde konser verdi.

Milli Mücadele’de işgalci düşman kuvvetlerine ilk kurşunun 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da atılışının 104. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivalinde sahne aldı. Özbey,festival alanında verdiği konser ile binlerce hayranı ile buluştu.

Festival alanını dolduran hayranları ve kendisini dinlemeye gelenlerin yoğun alkış ve tezahüratları arasında sahneye çıkan Özbey söylediği sevilen şarkıları ile adeta konser alanını coşturdu.