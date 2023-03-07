Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Tunca, daha sonra cenaze aracına konuldu.

Kütahya Belediyesi Umer Birimi’nden, önleme ve bilinçlendirme çalışmaları

Kütahya Belediyesi Umer Birimi’nden, önleme ve bilinçlendirme çalışmaları

Hattat Mahmut Şahin’in Kütahyalı öğrencilerinden, Hüsn-i Hat’ı cam üzerine işleyen sanatçı Mehmet Ali Tunca, 63 yaşında vefat etti. Tunca’nın Arafat Camii’ndeki cenaze namazına yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.

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