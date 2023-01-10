Karaköprü Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Sanatçı Mahmut Tuncer’i Şanlıurfa’da görev yapan gazetecilerle özel gecede buluşturdu. Tuncer, birbirinden güzel türkülerini gazeteciler için seslendirdi.

Karaköprü Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Sanatçı Mahmut Tuncer’i Şanlıurfa’da görev yapan gazetecilerle özel gecede buluşturdu. Tuncer, birbirinden güzel türkülerini gazeteciler için seslendirdi.

Karaköprü Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, vatandaşı bilgilendirmek için çaba gösteren basın emekçilerini unutmadı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin düzenlediği programla Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları bir araya geldi. Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda gazeteciler için Şanlıurfalı ünlü sanatçı Mahmut Tuncer konseri ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Baydilli, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlarken, gazeteciliğin toplumu haberdar etme göreviyle çok değerli olduğunu ifade etti. Baydilli, “Biz yerel yöneticiler olarak ilimizdeki basın kuruluşlarına ve gazetecilere çok değer veriyoruz. Bizim çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan ve onlara ileten gazetecilerdir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelmek ve onlara değer vermek istediğimizi göstermek istedik. Karaköprü’müzün kalkınması doğrultusunda ilçemizi müze şehir yapma düşüncemizle yeni müzeler kazandırıyoruz. Basın emekçilerimize verdiğimiz değer için Basın Müzesi ve Sinema Müzesini ilçemize kazandırdık. Müzede geçmişten bugüne basın temsilcilerimiz ve hatıraları yer alacaktır. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum, programımıza katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Kaytan da tüm gazetecilerin gününü kutlarken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye düzenlenen program ve ilçeye kazandırdığı Basın Müzesi için teşekkür etti.

Programın ardından Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli günün anısına gazetecilere plaket ve hediye takdim ederken, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekindi.

Geceye Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Kaytan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, Basın İlan Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürü Rıza Kara, Şanlıurfa’daki basın cemiyet ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri ve Şanlıurfa’da görevli basın mensupları katılım gösterdi.