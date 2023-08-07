Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve el sanatlar grubunun geleneksel olarak yaptığı Sanat Sokağı hamarat ve sanat ruhlu kadınlarını bir araya getirdi. Kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Grubu üyesi yetenekli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri Sanat Sokağı Millet Bahçesi’nde kuruldu. Her ay yapılan geleneksel Sanat Sokağı’nın 6.’ncısı da yine Düzce’nin yetenekli, sanatçı kadınlarını bir araya getirdi. Millet Bahçesi yanında kurulan sokağa Düzceliler’de yoğun ilgi gösterdi. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül’ün de ziyaret ettiği Geleneksel Sanat Sokağı’nda ziyaretçiler kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlere hayran kaldı. İki gün boyunca açık kalan Geleneksel Sanat Sokağı’nda Düzceli kadınların el işlerinin yanı sıra ahşap ürünler, resimler, el örgüsü çanta ve şapkalar, takılar ile hediyelik eşyalar büyük beğeni topladı.

Sanat Sokağını gezen Milletvekili Ercan Öztürk, “Düzceli kadınlarımızın yaptığı birbirinden özel tasarımlar çok güzel olmuş. Kadınlarımızın el emeği ürünlerini böyle sanat sokağı adı altında sergilemeleri, satmaları da ayrıca güzel olmuş. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık” dedi.

“Başka illerde gördüğümüz hediyelikleri Düzceli kadınlarımızda yapıyor”

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise başka illere gittiğinde gördüğü birbirinden değişik ve güzel hediyelik eşyaların Düzceli kadınların yapmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek; “Görevim gereği başka şehirlere sık sık ziyaretler yapıyorum. Oralerın çarşılarını gezdiğimizde gördüğümüz hediyelik eşyalar oluyordu. Bu ürünleri beğenerek alıyorduk. Ancak Sanat Sokağında gördük ki başka şehirlerde yapılan hediyelik ürünler Düzce teması ile Hanımlarımızın ellerinden de çıkıyor. Bu çok güzel bir duygu. Ayrıca Düzce temalı ürünlerin hediyelik olarak yapılması Düzce’nin tanıtımına da ciddi katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Kadın sokağı etkinliği Eylül ayı başında 7.’nci defa 2 gün süreyle sevenleriyle yine buluşacak.