Eskişehirli sanatçı İsmail Gül’ün bestelerinin yer aldığı konser sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

‘İsmail Gül besteleri’ konseri, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Konserin sunuculuğunu Şeker Aybala yaptı. Eskişehir’in tanınmış sanatçılarından şair, bestekâr İsmail Gül’ün eserleri; Konser Şefi Aytaç Karausta yönetiminde seçkin sazendeler ve solistler eşliğinde konser coşkulu geçti.

Konsere; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokol ve sanatseverler ve davetliler katıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti. Birbirinden güzel şiirlerin ve şarkıların icra edildiği konserde, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Konserde emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi.