Kütahyalı sanatçı İbrahim Güneş, koronavirüs pandemisi döneminde başladığı maket sanatını geliştirerek, Çinili Camii’nin maketini yaptı.

Şu ana kadar 33 eseri bulunan Güneş, hedefinin bu sayıyı artırarak Kütahya’nın tarihi değerlerini geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin sağladığı malzeme desteği sayesinde çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Güneş, özellikle yerli ve yabancı turistlere Kütahya’yı en iyi şekilde tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Sanatçı, sergiye gelen ziyaretçilerin eserlerin konumlarını ve tarihçesini kolayca öğrenebilmeleri için maketlerin yanına bilgilendirici açıklamalar eklediğini dile getirdi. Maketlerinde dekode ve akrilik boya kullandığını belirten Güneş, bu malzemelerin dayanıklılığı ve oyma sanatına uygunluğu sayesinde eserlerin uzun ömürlü olduğunu vurguladı.

Üniversitedeki akademisyenlerle de görüşmeler yaptığını ve maket yapımıyla ilgili özel bir bölüm açılacağını öğrendiğini belirten Güneş, öğrencilere ve ilgilenen herkese bu sanatı öğretmeye hazır olduğunu söyledi.

Kütahya’nın tarihi ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan sanatçı Güneş, ilerleyen dönemlerde çalışmalarını ilçelere de yaymayı planlıyor.