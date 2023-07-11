Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) iş birliğiyle Kütahya Belediyesi fuaye alanında düzenlenen "Sanatçı Gözüyle Aizanoi" temalı resim sergisi, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katıldığı törenle açıldı.

“Biz Aizanoi’yi hem kendimize hem de başkalarına tanıtmak için yola çıktık” diyen Vali Ali Çelik, antik kentin Kütahya’nın ve ülkenin bir değeri, insanlığın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Aizanoi Antik Kenti’nin Kütahya’nın, hatta dünyanın bir markası olduğunu ve bu markanın sanatçılar sayesinde büyüyeceğine inandığını ifade eden Vali Çelik, “Sanatçılarımızın çaba ve gayreti alkışlanacak ve saygıyla karşılanacak bir çabadır. Üstelik, hiçbir karşılık beklemeden yapılan bu çaba ve verilen emek değeri daha da artırır. Değerli sanatçılarımızın her birine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kütahya için çalışmak mutluluk veriyor”

Kütahya’nın çok değerli bir il olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Kütahya’da olmak ve bu şehir için çalışmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Sizler de bu mutluluğu yaşıyorsunuz ve her bir araya geldiğimizde yeni şeyler görmek ayrı bir keyif veriyor” dedi.

Aizanoi Antik Kenti’nin tanıtımı için iş birliği vurgusu yapan Vali Çelik, “Antik kentin tasarımı, restorasyonu ve organizasyonu, insanların farkındalığını artıracak bir atmosferin oluşturulması ve tanıtımı hepimizin sorumluluğu” dedi. Aizanoi’nin restore edilen alanlarının nasıl değerlendirilebileceği ve ziyaretçilere nasıl daha etkili hizmet sunulabileceği konusunda da destek istedi.

Aizanoi Antik Kenti ve Kütahya’nın bilinirliğini artırmak için bir yol başladığını da vurgulayan Vali Çelik, “Ünlü isimleri ağırlamaya başladık ve bu isimler Aizanoi’yi sosyal medya platformları aracılığıyla milyonlarlaca kişiye duyuruyor. Bu, Kütahya için bir başlangıçtır. Sanatçılarımızın desteğiyle Kütahya markası ve Aizanoi markası büyüyecek ve ivme kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

"Kütahya’nın iç ve dış turizmi destekleyecek bir alana dönüşme ihtimali çok yüksek"

Kütahya’nın iç ve dış turizmi destekleyecek bir alan haline dönüşme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Yoncalı, Ilıca, Murat Dağı, Eğrigöz, Domaniç, Dumlupınar gibi birçok millî ve kültürel değere sahibiz. Bu değerleri birleştirirsek, umarım Kütahya en kısa sürede hak ettiği değeri alır. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise Aizanoi Antik Kenti’nin tanıtımı için çaba gösterdiklerini ve şehrin değerinin herkes tarafından anlaşılmasını istediklerini belirtti. Aizanoi’nin bu bölgeye ve ülkeye değer katan önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Işık, tanıtım çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ise bir yıllık hazırlık sonucu sergilenen 68 eserin 48 sanatçıya ait olduğunu belirtti. Serginin bir hafta boyunca Kütahya Belediyesi fuaye alanında sergileneceğini ve daha sonra 6 büyükşehir ile Efes, Side, Kuşadası, Manavgat ve Kapadokya gibi ören yerlerinde sergileneceğini kaydetti.