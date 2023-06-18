Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Çini Sanatçısı Ali Kaya, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen “Anatolia Festijn” etkinliğinde çini sanatının tanıtımını başarıyla gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çini ve Seramik Sanatçısı Ali Kaya, “Hollanda’nın en büyük festivali olan, çok sayıda yazar ve sanatçının katıldığı, ’Anatolia Festijn’ etkinliğinde Kütahya’nın adını ve çini sanatını tanıtımını başarı ile yerine getirdik. Etkinlikte canlı Workshoplarla Hollanda ve Türk vatandaşlarına çini eğitimi verdik. Aile ortamında geçen festivalde çini sanatının tanıtımına halkın gösterdiği yoğun ilgi Kütahya’nın ve çini sanatının tanıtımı açısından bizleri memnun etti” dedi.