Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan “Sanat ve Tasarım Atölyesi” sürdürdüğü faaliyetlerle yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu Belediyesi hayata geçirdiği okul dışı öğrenme ortamları ile eğitim çağındaki çocukların hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu çerçevede içerisinde farklı atölyelerin yer aldığı Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Sanat ve Tasarım Atölyesi ile öğrencilere Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinde eğitimler veriliyor. Burada el becerileri artan öğrencilerin hayal dünyaları da zenginleşiyor.

“Atölyemiz öğrencilerimize yeni vizyonlar kazandırıyor”

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıra, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) gibi marka bir proje ile eğitime destek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu çerçevede okul dışı öğrenme ortamı olarak faaliyetlerini sürdüren Sanat ve Tasarım Atölyemiz yılın her döneminde çocuklarımızdan yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızı sanat ile tanıştıran merkezimiz, onların el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeye ve onlara yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Burada yer alan atölyelerle, çocuklarımıza öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, onların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinliğe ulaşmalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın okul dışı öğrenim ortamlarımızda gelişimlerine şahit olmak bizler için mutluluk verici. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğin donanımlı nesillerini yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

2018’den bu yana toplamda 5 bin 91 öğrenci faydalandı

Sanat ve Tasarım Atölyesinden 2018’den bu yana toplamda 5 bin 91 öğrenci faydalandı. Merkezde öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor. Öğrencilerin, sosyal gelişim açısından; paylaşma ve işbirliği yapma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama becerilerinin gelişmesi, zihinsel gelişimlerine katkı sunmakla beraber onların el ve göz koordinasyonu arttırılıyor. Sanat ve Tasarım Atölyelerinde, Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde okuyan ve mezun olmuş öğrencilerin, oluşturulan atölyelerle iş üretme ve sosyal yaşama katılımları sağlanıyor. Bu sayede öğrenci ve ailelerin sosyal hayata tutunabilecekleri ortam hazırlanarak; zihinsel engelli öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalışarak proje tasarımı ve uygulaması ile üretim imkanına kavuşturuluyor.