Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışından kaynaklı bilim ve sanat merkezleri, mesleki eğitim programı yapan okullarda hafta sonu yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Sakarya’da zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, bilim ve sanat merkezleri, mesleki eğitim programı yapan okullarda hafta sonu yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22-23 Şubat tarihlerinde ilimiz genelinde bilim ve sanat merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, meslek eğitim programı uygulayan okullar ile destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine iki gün süreyle ara verilmiştir" denildi.