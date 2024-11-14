İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başlayan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), açık artırmayla satılacak sanat ve antika eserlerini sevenleri bir araya getirdi. Fuarda en dikkat çeken eser Sultan 2. Mahmud Had’ın yaptığı “Hatt-ı Şahane Zerendûd Levha” eseri oldu.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki açılışı yapıldı. 13-17 Kasım günleri arasında açık olacak fuarda sergilenen eserler açık artırmayla satılacak. Sanat severleri bir araya getiren fuarda, en dikkat çeken eser ise Sultan 2. Mahmud Han’ın kendi yaptığı ’Hatt-ı Şahane Zerendûd Levha’ eseri oldu. 19. yüzyılda yapılan eser, Sultan 2. Mahmud Han’ın bilinen en büyük eserlerinden biridir. İmparatorluğun önemli yerlerine asılması için Sultan tarafından Saray’da yapılan birkaç levhadan biri olan eser Sultan 2. Mahmud Han’ın “Fatih Camii” ve “Bursa Ulu Camii”ye hediye ettiği levhalar ile “Topkapı Sarayı Has Oda Kutsal Emanetler Bölümü”ne karşılıklı astırdığı iki levhadır. Türk Hat Sanatı’nın başyapıtlarından, ele geçmez ve paha biçilmez müzelik şaheserdir. Eser, 24 Kasım’da saat 15.00’te çevrimiçi olarak açık artırmayla satılacak.

Eser, ahşap üzerine altın varak kullanılarak “Zerendûd” tekniği ile yapılmış, Malakâri üslubundadır. “Sübhânallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim” yazılı levha, “Azim olan Allah’ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim” anlamına gelir. Eserin açık artırmada koleksiyonerler ve özel müzeler tarafından değeri belirlenecek.

Fuara ilişkin bilgiler veren Arthill müzeciliğin kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Sultan 2. Mahmud Han ketebeli sarı işi bir levhadır. Edirnekâri üslubunda ahşap üzerine zerendud tekniği ile yapılmıştır. Sultan 2. Mahmud Han’ın sarayda hocası Mustafa Rakım Efendi’nin önderliğinde hazırladığı levhalardandır. Bilinen en büyük eserlerindendir. Bu serinin diğer örnekleri, Sultan’ın hediye ettiği, Bursa Ulu Cami de, Fatih Cami de ve Topkapı Sarayı has odada şu anda kutsal emanetler bölümünde karşılıklı duran iki levhadır. Bu eserin değeri çokça soruluyor fakat öneminden dolayı paha biçemediğimiz bir eser. Açık artırmada koleksiyonerler ve özel müzeler eserin gerçek değerini belirleyecek. Bizler fuarda bu eserleri sergiliyoruz aynı zamanda müzayedemizde ayın 24’ünde saat 15.00 da online olarak gerçekleşecek" dedi.

"Muhteşem tasarımı olan bir eser"

Daha sonra konuşan Türk İslam sanatı tarihçisi Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner, "Şu anda Arthill’in sanat fuarında sergilediği eserlerin en gözdelerinden biri, 2. Sultan Mahmud’un bizzat kendi elleri ile yazmış olduğu hat levhasıdır. Bu eser celi sülüs hat cinsi ile yazılmış ve malakâri tekniği de ilave edilerek yapılmıştır. Malakâri tekniği Selçuklu’dan itibaren kullanılan ve içeride alçı barındıran bir tekniktir. Alçının üzerine kırmızı bir astar ile kaplama yapıldıktan sonra üzerine altın ile yazı yazılır. Bu şekilde eser adeta zeminden fırlayacak gibi gözükür. Bu eserde Sultan imzasını da atmıştır. İmza bile istifli ve hat yazı üslubuna göre atılmıştır. Çerçevesi, bitkisel motifleri ve yazı üslubu ile muhteşem tasarımı olan bir eserdir" ifadelerini kullandı.