Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi, eğitim dönemini atölyelerde eğitim alan çocukların el becerilerinden oluşan muhteşem bir sergi ile sonlandırdı. Sergi sonrasında kursa katılım sertifikaları protokol tarafından takdim edildi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sanat temasıyla kurduğu buradan eğitim alan çocukların el becerilerini geliştirerek yeni ufuklar kazandıkları Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesinde yıl sonu mezuniyet heyecanı yaşandı. Dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap, resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar hünerlerini hazırladıkları yaz sonu sergisi ile görücüye çıkardılar. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde 2022-2023 yılında sabah ve öğle grubu iki dönem şeklinde toplam 5 atölyede bin 078 öğrenci ve yetişkin el becerileri eğitimi yapıldı. Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da düzenlenen sergiye katılarak çocukların bu mutlu gününe ortak oldular.

“Öğrencilerimizin burada aldığı eğitimler onlara hayat boyu kazanımlar sunacak”

Okul dışı eğitim ortamlarında ortaya çıkan eserleri görmekten oldukça mutlu olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okul dışı öğrenme ortamlarımızda burada eğitim gören öğrencilerimizin, velilerimizin, yetişkinlerimizin böyle güzel ürünleri ortaya çıkartıp ondan sonra da bu benim eserim diye bunları burada sergilemeleri. Onun için burada görev alan tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize, bütün kursiyerlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişimi, onların yetişmesi, hayata hazırlanması için mutlaka onlara güzel bir eğitim ortamını hazırlamamız gerekiyor. Onların en iyi şartlarda eğitim görmelerini onlar için bu ortamları sağlamamız gerekiyor ama ben hayata hazırlanmayı sadece okulda akademik yönden çocuklarımızın kendini geliştirmesiyle sağlanacak bir durum olarak görmüyorum, çocuklarımızın hayata hazırlanırken önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Önce kendilerini birey olarak keşfetmeleri gerekiyor. Yeteneklerini, kabiliyetlerini, ilgilerini görmeleri ve bunların farkında olmaları gerekiyor. Sonrasında da kendilerini sevdikleri, ilgi duydukları ve yetenekleri olan bir alanda geliştirmeleri gerekiyor. Bu manada bu yaptığımız çalışmanın çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza çok farklı ortamları sunuyoruz. İşte burada Keleşoğlu’nda resimden çiniye ahşap oyuncak üretimine, ahşap işlemeye, robotik kodlamaya varıncaya kadar farklı alanlarda çocuklarımız burada kendilerini keşfediyorlar. Yine aynı şekilde Sille Tabiat Okulu’nda Beyhekim Teknoloji Akademisinde Kongre Merkezimizde yer alan Sanat Akademisi’nde farklı dallarda, farklı branşlarda gençlerimiz, çocuklarımız ve hatta yetişkinlerimiz kendilerini keşfetme imkanına sahip oluyorlar" dedi.

Pekyatırmacı konuşmasının devamında, "Ben arzu ediyorum ki çocuklarımız buradaki becerilerini, buradaki elde ettikleri kazanımlarını hayatları boyunca devam ettirsinler. Burada kendileriyle ilgili oluşan farkındalık, onların hem eğitim hayatında hem bundan sonraki hayatlarında onlara yol gösterici olsun ve tabii ki hayatın her alanında kendilerine mutlaka yapabilecekleri bir şeyin olduğunu burada görsünler, anlasınlar ve hayatlarında da ne iş yaparlarsa yapsınlar mutlaka mutlu olsunlar. Kendilerini en güzel şekilde ifade edebilecekleri işleri yapsınlar. Hem kendileri için faydalı olsunlar hem çevrelerindeki insanlar için faydalı olsunlar istiyoruz. Bu manada buradaki kazanımlarını ben bundan sonra da devam ettirmelerini arzu ediyorum. Neyi seviyorlarsa, neye ilgi duyuyorlarsa, ne olmak istiyorlarsa o olsunlar diyorum. Tekrar bütün gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza burada oldukları için, bu ortamı en iyi şekilde değerlendirdikleri için, bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. İlçe milli eğitim müdürümüze, kaymakamımıza bu çalışmalarda hem bizimle birlikte oldukları için sundukları katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işleri bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok güzel bir iş birliği içerisindeyiz ve yıllardır bu güzel iş birliğini sürdürüyoruz. Güzel neticeleri, güzel kazanımları elde ediyoruz. İlçe milli eğitim müdürümüze, Turan hocama huzurlarınızda bu çok değerli katkıları, birlikteliği ve buradaki başarılar için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde hocalarımıza da bu teşekkürümü buradan iletmek istiyorum. Kaymakamımız her zaman bizim yanımızda, her zaman bütün projelerimizde bizim destekçimiz, önümüzü açıyor, destek oluyor, yardımcı oluyor. Bu yüzden de özellikle kendisine, bütün ekibine buradan teşekkür etmek istiyorum. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm velilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin teorik eğitimlerini pratiğe dökmeleri oldukça değerli”

Öğrencilerin Sanat Tasarım Atölyesi’nde aldıkları eğitimlerin değerli olduğunu ifade eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, " Başkanımla birlikte yıl içinde birkaç kere Sanat Tasarım Atölyemizi ziyaret ettik ve buradaki etkinliklere, çalışmalara yerinde baktık, inceledik. Sevgili yavrularımızın okullarında aldığı teorik eğitimi burada pratiğe çevirmeleri de çok değerli ve güzel bir davranış. Ben Anadolu’nun değişik yerlerinde vali yardımcılığı, kaymakamlık yapan bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim ki hem Konya Büyükşehir Belediyemiz hem başta Selçuklu olmak üzere ilçe belediyelerimiz vatandaşlarımızın sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, sanatsal alanda birçok eksikliğini gidermek için çok güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu noktada vatandaşlarımıza düşen buradaki güzelliklerden maksimum düzeyde faydalanmak ve yeteneklerini geliştirmek. Ben bu güzel etkinliğe destek veren Selçuklu Belediye Başkanımızı ve belediyemizi, öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

“Geleceğin sanatçıları bu merkezlerden çıkacak”

Geleceğin sanatçılarının Sanat Tasarım Atölyesi’nde yetiştiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Böylesine anlamlı, güzel bir ana şahitlik ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Selçuklu Belediyemizin eğitime tahsis ettiği bu merkezde öğrencilerimiz gerek arkadaşlarıyla gerek velilerimizle birlikte hem keyifli anlar geçiriyorlar, kaliteli zaman geçiriyorlar hem yeteneklerini keşfetme, kendilerini gerçekleştirme, kişisel gelişimleri adına, güzel bir fırsatı değerlendirme imkanı buluyorlar. Ben huzurlarınızda Selçuklu Belediyemize, eğitime verdikleri destek, katkılardan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Öğrencilerimiz burada çok güzel eserler gerçekleştirdiler, hayata geçirdiler. Ben bu eserlerde geleceğin sanatçılarını görüyorum, çok güzel başarılara imza attıklarını görüyorum. Bu fırsatları elde etmiş olmak gerçekten büyük bir şans. Bu şansı bize verdiği için Selçuklu Belediyemize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi programı konuşmaların ardından gerçekleşen sertifika takdimi ve protokolün sergi alanını gezmesiyle son buldu.