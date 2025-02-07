Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından organize edilen 14 Şubat Günü etkinlikleri kapsamında, "Sanat Sokağında Sevgiyi Paylaşalım" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikler için sanat sokağı çarşısı halka açılacağını ifade eden Subaşı, ‘Sanat Sokağında Sevgiyi Paylaşalım’ sloganıyla hazırlanan program kapsamında 10-16 Şubat tarihleri arasında, el emeğiyle üretilen eserlerin satışına imkan verileceğini söyledi. Subaşı, "Sanat Sokağındaki çarşıda kadınlar, sevgililer günü temalı ürünlerini sanat sokağı çarşısında satarak, aile ekonomilerine katkıda bulunabilir. Bir hafta açık olacak pazarda hazırladıkları ürünleri vatandaşlarla buluşturup gelir elde etmek isteyen değerli kadın üreticilerimizi başvuru için belediyemize bekliyoruz" dedi.