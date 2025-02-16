Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk mizah ve karikatür sanatının usta isimlerinden Metin Üstündağ’ın, "Aşk İki Kişiyle Oynanır, İyi Olan Kaybeder" adlı karikatür sergisini Denizlililerin beğenisine sundu. 72 ayrı eserin görücüye çıktığı bu özel sergi 20 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Karikatürün usta isimi Metin Üstündağ’ın eserlerinin yer aldığı "Aşk İki Kişiyle Oynanır, İyi Olan Kaybeder" adlı sergi Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açıldı. Serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk, rahatsızlığı dolayısıyla Metin Üstündağ’ın sergi açılışına katılamadığını ifade ederek, "O Türk mizahının, karikatürünün filozofu. Karikatürlerini, aforizmalarını gördüğünüz zaman daha da mutlu olacaksınız. Böyle bir dünya da iyi ki, Metin Üstündağ var diyeceksiniz" dedi.

Sanat şehri Denizli

Başkanvekili Ali Marım ise, sanatı seven, sanatçıya saygı duyan bir kentte yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Marım, "Sizlerin bizlere verdiği güç ile daha fazla çalışıyor, daha fazla etkinlik ile Denizli halkını Türkiye’nin yetiştirdiği sanatçıların eserleri ile buluşturuyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımızın dediği gibi, sanat şehri Denizli, mutlu insanların şehri Denizli şiarını yerleştirmek ve bu konuda en iyisini yapmak üzere çok farklı proje ve etkinliklerle Denizli halkının emrinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkanvekili Marım ve beraberindekiler, Metin Üstündağ’ın eserlerinden oluşan sergiyi tek tek inceledi. Sergi 20 Şubat’a kadar Turan Bahadır Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.