Eskişehirde bir sanat galerisinde düzenlenen seramik heykel atölyesi, şehir dışından gelen yerli turistleri bir araya getirerek sanatla buluşturdu.

Eskişehirde bir sanat galerisinde düzenlenen seramik heykel atölyesi, şehir dışından gelen yerli turistleri bir araya getirerek sanatla buluşturdu.

Eskişehirin tarihi Odunpazarı evlerinde yer alan bir sanat galerisinde seramik heykel atölyesi gerçekleştirildi. Sanatçı Ufuk Gülaçtı’nın eğitmenlik yaptığı etkinlikte; beyaz kille şekillendirme, insan figüründe baş bölgesi çalışması, seramik temel şekillendirme yöntemleri, baş bölgesinde oranlar ve anatomik detaylarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Sanat iyileştirir mottosuyla organize edilen faaliyette, farklı şehirlerden gelen turistler sanatla tanıştırıldı.

Yerli turistlerin katılım gösterildiği atölyede, anatomi bilgisi pekişirken aynı zamanda sanat yoluyla sosyal etkileşimler sağlanmaya devam ediyor. Beyaz kille insan figürü başta olmak üzere büst heykeli yapan sanatseverler, evlerini kendi sanat eserleriyle renklendireceklerini aktardılar. Atölyeye İzmirde katılan Sevcan Kanat, Eskişehirde birçok sanat galerisi ve müzesi var. Hepsini keyifle gezdim. Bu atölye ile sanatı salt izleyici olarak değil aynı zamanda heykel yapımını da deneyimleyerek sanatın bize iyi gelen yönlerini keşfetme fırsatı buldum. Açıkçası Eskişehir gezisi, sanatla geçen bir gün oldu benim için diyerek sözlerini tamamladı.