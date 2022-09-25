Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, Bodrum’da düzenlenen konserle anıldı. Antik Tiyatro’daki konseri, binlerce kişi izledi.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, Bodrum’da düzenlenen konserle anıldı. Antik Tiyatro’daki konseri, binlerce kişi izledi.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, çok sevdiği Bodrum’da anıldı.

60 kişilik kadrosuyla C-Majör İş’ten Sesler Korosu sanatçıları yer aldığı gecede Klasik Türk Müziği’nin usta isimleri Melihat Gürses ve Çetin Körükçü’nün sahne aldı.

Konseri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile Genel Müdürü Banu Taşkın, Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, şehit ve gazi yakınları ile yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuçcuğlu’nun sunduğu gecede Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’nın tanıtım filmleri izlendi.

Açılış konuşmasını yapan, Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı ve C - Majör İşten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, koronun 11’nci konserini verdiğini dile getirerek şunları söyledi;

"2016 yılında yola çıkan koro, bugün 110 üyesiyle Türkiye’nin değerli işadamlarından oluşan, birçok dalında görev alan insanların bir araya geldiği, haftada 1 gün, 2 saat olsun kendilerini terapi etmek amacıyla bir arada koro çalışmaları yapıp senede birkaç konsere vererek gelirini ihtiyaç sahiplerine aktaran bir oluşum. Çocukların eğitimleri, sağlığı konusunda konserler verdik. Bugün Türkiye’nin Sanat Güneşi, ayrıca Bodrumumuzun paşası ve hepimizin gönüllerine taht kuran, bence de asrımızın en değerli ve yüce gönüllü insanı Zeki Müren için buradayız.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaşamının bir bölümünü Bodrum’da geçiren Zeki Müren’in son derece mütevazi bir kişiliği olduğunu ifade ederek “Zeki Müren bizden biriydi. Bir Bodrumluydu. Yaşamak için Bodrum’u seçmişti. Bodrum’u çok severdi. O küçücük evinde, mütevazi hayatını halkın içinde geçirirdi” diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, ilk kez Antik Tiyatro’yu ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü dile getirerek şöyle dedi:

“Aslında bugün bizi bir araya getiren ortak payda, herkesin de bildiği üzere; iyilik. Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı kuruluş itibariyle tek bir amaçla kuruldu, bir iyiliğin aracısı olmak. Bugün de bizi bir araya getiren bu iyiliklerin karşısındaki ortak payda. O da Zeki Müren. Sanat Güneşi’ni, vefatının 26’ncı yılında anmak üzere buradayız.

Konuşmaların ardından Gazeteci Nebil Özgentürk’ün Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet sunuldu.

Gecede C-Majör İş’ten Sesler Korosu, Türk Sanat Müziği’nin sevilen şarkılarını söyledi. Ayrıca bazı koristler, solo olarak da şarkı söyledi. Konseri izleyenler de zaman zaman şarkılara eşlik etti. Konserde Başkan Aras da “Bodrum Hakimi” Türküsünü seslendirdi. Konserde emeği geçenlere de teşekkür plaketi verildi. Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Recai Çakır, koro adına plaket aldı.