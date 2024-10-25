Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanatseverler için SEKA Kâğıt Müzesi’nde "Dokulu Tuval Boyama Etkinliği" gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Dokulu Tuval Boyama Atölyesi" etkinliği SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyede, katılımcılar tuvallere kendi özgün eserlerini yaratma fırsatı buldu. SEKA Kâğıt Müzesi’nde gerçekleşen etkinlik katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici deneyim sunuldu. Katılımcılar, atölye sonunda eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Müze yönetimi, bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.