Mardin Büyükşehir Belediyesi karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler başlattı.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte 7-13 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler, ‘sanat ve eğlence atölyeleri ile sömestir tatiline hazır mısınız?’ sloganıyla startı verildi.

Sanat Akademisi binasında gerçekleştirilecek etkinlikler, öğrencilerin zamanlarını verimli geçirmelerinin yanında görerek ve eğlenerek öğrenebilme imkanı sağlıyor. Bu kapsamda, ebru-stop motion-kök boy-baskı, mask boyama, ahşap yakma atölyelerinde öğrencilerin el becerileri ile görsel becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ritim, dikkat ve koordinasyon, müzik dinletisi, halk oyunları ve geleneksel çocuk oyunları ile unutulmaya yüz tutmuş oyunların çocuklar tarafından yeniden öğrenilmesi için eğitimler verilmekte.

Geleneksel Türk zeka oyunu mangala ile çocukların zihin dünyasının zenginleşmesi yanı sıra animasyon gösterimleri ile çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Kayıtlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde devam ediyor.